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Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) купить с доставкой в Москве
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Душевая система HAIBA белый (HB24553-8)

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Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 1
Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 2
Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 3
Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 4
Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 5
Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 6
Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 7
Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 8
Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 9
Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 10
Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 11
Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 12
Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 13
Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 14
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Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
25.5 см
Диаметр ручного душа, мм
13 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 1
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 2
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 3
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 4
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 5
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 6
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 7
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 8
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 9
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 10
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 11
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 12
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 13
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 14
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 15
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 16
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 17
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 18
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 19
  • Душевая система HAIBA белый (HB24553-8) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687129
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
25.5 см
Диаметр ручного душа, мм
13 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
72х40х32
Вес, кг.
5.09

Описание товара Душевая система HAIBA белый (HB24553-8)

Душевая система HAIBA (HB24553) – это высококачественный продукт, который сочетает в себе функциональность и эстетику. Смеситель, входящий в состав душевой системы, обеспечивает удобство и комфорт в использовании. Он позволяет легко регулировать температуру и силу потока воды, делая процесс принятия душа более приятным и расслабляющим. Покрытие из хрома придает системе блеск и защищает от коррозии, что обеспечивает долгий срок службы и сохранение внешнего вида. Бренд HAIBA зарекомендовал себя на рынке сантехники благодаря высокому качеству своей продукции. Выбирая душевую систему HAIBA, вы делаете ставку на надежность и долговечность. В целом, душевая система HAIBA (HB24553) – это отличный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль в своем доме. Haiba Group - один из крупнейших промышленных заводов Китая. На площади 150 000м2 располагается высокоточное европейское производственное оборудование и 1200 сотрудников. Продукция соответствует европейским стандартам СЕ, немецкому DVGW, английскому WARS, французскому ASC, международным стандартам систем менеджмента качества IS0 9001, экологической эффективности ISO 14001 и поставляется в более 100 стран мира.

Отзывы о товаре Душевая система HAIBA белый (HB24553-8)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
25.5 см
Диаметр ручного душа, мм
13 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая система HAIBA (HB24553) – это высококачественный продукт, который сочетает в себе функциональность и эстетику. Смеситель, входящий в состав душевой системы, обеспечивает удобство и комфорт в использовании. Он позволяет легко регулировать температуру и силу потока воды, делая процесс принятия душа более приятным и расслабляющим. Покрытие из хрома придает системе блеск и защищает от коррозии, что обеспечивает долгий срок службы и сохранение внешнего вида. Бренд HAIBA зарекомендовал себя на рынке сантехники благодаря высокому качеству своей продукции. Выбирая душевую систему HAIBA, вы делаете ставку на надежность и долговечность. В целом, душевая система HAIBA (HB24553) – это отличный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль в своем доме. Haiba Group - один из крупнейших промышленных заводов Китая. На площади 150 000м2 располагается высокоточное европейское производственное оборудование и 1200 сотрудников. Продукция соответствует европейским стандартам СЕ, немецкому DVGW, английскому WARS, французскому ASC, международным стандартам систем менеджмента качества IS0 9001, экологической эффективности ISO 14001 и поставляется в более 100 стран мира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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