Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687118
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Описание товара Гигиенический душ со смесителем Haiba белый (HB5517-8)
Гигиенический душ Haiba идеальное решение для поддержания чистоты и свежести в вашей ванной комнате. Выполнен из высококачественной латуни, что гарантирует его прочность и долговечность. Корпус в виде подставки позволяет удобно разместить на нем все необходимые средства гигиены. Встроенный керамический картридж обеспечивает плавную и надежную регулировку температуры воды. Длинный 120-сантиметровый шланг позволяет свободно перемещаться и комфортно использовать гигиенический душ. Однорежимная лейка изготовлена из прочного ABS-пластика, что делает ее легкой и простой в уходе. Благодаря компактным размерам и простому дизайну, гигиенический душ легко вписывается в любой интерьер ванной комнаты.
Гигиенический душ Haiba идеальное решение для поддержания чистоты и свежести в вашей ванной комнате. Выполнен из высококачественной латуни, что гарантирует его прочность и долговечность. Корпус в виде подставки позволяет удобно разместить на нем все необходимые средства гигиены. Встроенный керамический картридж обеспечивает плавную и надежную регулировку температуры воды. Длинный 120-сантиметровый шланг позволяет свободно перемещаться и комфортно использовать гигиенический душ. Однорежимная лейка изготовлена из прочного ABS-пластика, что делает ее легкой и простой в уходе. Благодаря компактным размерам и простому дизайну, гигиенический душ легко вписывается в любой интерьер ванной комнаты.
Гигиенический душ со смесителем Haiba белый (HB5517-8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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