Top.Mail.Ru
Душевая стойка Fmark (FS8245Q) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая стойка Fmark (FS8245Q)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Душевая стойка Fmark (FS8245Q) - фото 1
Душевая стойка Fmark (FS8245Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
серый
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
9.8 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая стойка Fmark (FS8245Q) - фото 1
  • Душевая стойка Fmark (FS8245Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686821
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
серый
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
9.8 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
87х43х14
Вес, кг.
4.2

Описание товара Душевая стойка Fmark (FS8245Q)

Душевая стойка Fmark имеет строгий и лаконичный дизайн, в котором довольно часто оформляют интерьеры ванных комнат в квартирах и домах. Ему соответствует совершенная конструкция прибора и его отменные технико-эксплуатационные качества. Данная модель будет служить много лет без потери первоначальных свойств и эстетичного вида.

Отзывы о товаре Душевая стойка Fmark (FS8245Q)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
серый
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
9.8 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Развернуть
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая стойка Fmark имеет строгий и лаконичный дизайн, в котором довольно часто оформляют интерьеры ванных комнат в квартирах и домах. Ему соответствует совершенная конструкция прибора и его отменные технико-эксплуатационные качества. Данная модель будет служить много лет без потери первоначальных свойств и эстетичного вида.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая стойка Fmark (FS8245Q) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...