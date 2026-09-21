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Душевая стойка с термостатом Savol (S-GR68C5-H) купить с доставкой в Москве
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Душевая стойка с термостатом Savol (S-GR68C5-H)

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Душевая стойка с термостатом Savol (S-GR68C5-H) - фото 1
Душевая стойка с термостатом Savol (S-GR68C5-H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая стойка с термостатом Savol (S-GR68C5-H) - фото 1
  • Душевая стойка с термостатом Savol (S-GR68C5-H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686801
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
90х43х9
Вес, кг.
3.9

Описание товара Душевая стойка с термостатом Savol (S-GR68C5-H)

Душевой гарнитур с тремя режимами (тропический душ, кран, ручная лейка) незаменимая часть в интерьере ванной комнаты, сочетающее в себе функциональность, удобство и эстетику. Душевая стойка подойдет как для ванны, так и для душевых кабин и душевых уголков. Верхняя большая лейка позволит окунуться в ощущения релакса от эффекта тропического дождя или водопада. Комплект включает в себя всё необходимое: смеситель с поворотным изливом, стильную душевую стойку, ручную лейку, регулируемую штангу, мобильный держатель позволяющий закреплять ручной душ на любой высоте, прочный шланг, переключатель режимов, аэратор для улучшения потока воды, набор креплений и крепежей. Изолированные водотоки в ручке душевой насадки защищают покрытие от разрушения и не допускают нагревания поверхности. Струйные форсунки душа легко очищаются от известкового налета благодаря гибким силиконовым вставкам. Регулируемая труба позволяет душу быть высоким, длинным или коротким для удобства.

Отзывы о товаре Душевая стойка с термостатом Savol (S-GR68C5-H)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
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Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевой гарнитур с тремя режимами (тропический душ, кран, ручная лейка) незаменимая часть в интерьере ванной комнаты, сочетающее в себе функциональность, удобство и эстетику. Душевая стойка подойдет как для ванны, так и для душевых кабин и душевых уголков. Верхняя большая лейка позволит окунуться в ощущения релакса от эффекта тропического дождя или водопада. Комплект включает в себя всё необходимое: смеситель с поворотным изливом, стильную душевую стойку, ручную лейку, регулируемую штангу, мобильный держатель позволяющий закреплять ручной душ на любой высоте, прочный шланг, переключатель режимов, аэратор для улучшения потока воды, набор креплений и крепежей. Изолированные водотоки в ручке душевой насадки защищают покрытие от разрушения и не допускают нагревания поверхности. Струйные форсунки душа легко очищаются от известкового налета благодаря гибким силиконовым вставкам. Регулируемая труба позволяет душу быть высоким, длинным или коротким для удобства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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