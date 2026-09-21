Top.Mail.Ru
Полка угловая тройная (стеклянная) Savol S-065322H-3 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полка угловая тройная (стеклянная) Savol S-065322H-3

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полка угловая тройная (стеклянная) Savol S-065322H-3 - фото 1
Полка угловая тройная (стеклянная) Savol S-065322H-3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
черный
  • Полка угловая тройная (стеклянная) Savol S-065322H-3 - фото 1
  • Полка угловая тройная (стеклянная) Savol S-065322H-3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686770
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Глубина, см
27.7
Длина, м
27.7
Комплект
полка, крепление
Ориентация
универсальная
Габаритные размеры), см
65.1x27.7x27.7
Страна производства
Китай
Цвет изделия
черный
Комплектация
полка, крепление
Высота, см
65.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х30х7
Вес, кг.
5.14

Описание товара Полка угловая тройная (стеклянная) Savol S-065322H-3

полка угловая тройная (стеклянная) savol s-065322h-3, черный, стильный и лаконичный дизайн, идеально подходит под любой дизайн ванной комнаты.

Отзывы о товаре Полка угловая тройная (стеклянная) Savol S-065322H-3




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Глубина, см
27.7
Длина, м
27.7
Комплект
полка, крепление
Ориентация
универсальная
Габаритные размеры), см
65.1x27.7x27.7
Страна производства
Китай
Цвет изделия
черный
Комплектация
полка, крепление
Высота, см
65.1
Страна производитель
Китай
Описание
полка угловая тройная (стеклянная) savol s-065322h-3, черный, стильный и лаконичный дизайн, идеально подходит под любой дизайн ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка угловая тройная (стеклянная) Savol S-065322H-3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...