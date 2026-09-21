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Полка для полотенец Savol S-06544C купить с доставкой в Москве
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Полка для полотенец Savol S-06544C

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Полка для полотенец Savol S-06544C - фото 1
Полка для полотенец Savol S-06544C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
бронза
Основной материал
латунь
  • Полка для полотенец Savol S-06544C - фото 1
  • Полка для полотенец Savol S-06544C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686769
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Глубина, см
60.2
Длина, м
60.2
Ориентация
универсальная
Габаритные размеры), см
22,20x60,20x13,80
Страна производства
Китай
Цвет изделия
бронза
Основной материал
латунь
Высота, см
22.2
Габариты (ВxГxШ), мм
222x602x138
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х26х9
Вес, кг.
2.63

Описание товара Полка для полотенец Savol S-06544C

полка для полотенец savol s-06544c представляет собой современное настенное изделие из латуни с бронзовым покрытием.

Отзывы о товаре Полка для полотенец Savol S-06544C




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Глубина, см
60.2
Длина, м
60.2
Ориентация
универсальная
Габаритные размеры), см
22,20x60,20x13,80
Страна производства
Китай
Цвет изделия
бронза
Основной материал
латунь
Высота, см
22.2
Габариты (ВxГxШ), мм
222x602x138
Страна производитель
Китай
Описание
полка для полотенец savol s-06544c представляет собой современное настенное изделие из латуни с бронзовым покрытием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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