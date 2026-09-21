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Душевая система Haiba черный (HB24818-7) купить с доставкой в Москве
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Душевая система Haiba черный (HB24818-7)

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Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 1
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Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 5
Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 6
Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 7
Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 8
Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 9
Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 10
Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 11
Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
19x27.5 см
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 1
  • Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 2
  • Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 3
  • Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 4
  • Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 5
  • Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 6
  • Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 7
  • Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 8
  • Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 9
  • Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 10
  • Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 11
  • Душевая система Haiba черный (HB24818-7) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686710
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
19x27.5 см
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
72х54х33
Вес, кг.
7.23

Описание товара Душевая система Haiba черный (HB24818-7)

Душевая система Haiba - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своей ванной комнате. Выполненная из прочной и надежной латуни, эта душевая система обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Душевая система оснащена тропическим душем. Шарнир позволяет легко регулировать угол подачи воды, обеспечивая максимальный комфорт при принятии душа. Регулируемая по высоте душевая штанга и лейка позволяют подобрать оптимальный режим душа для каждого пользователя. Haiba Group - один из крупнейших промышленных заводов Китая. На площади 150 000м2 располагается высокоточное европейское производственное оборудование и 1200 сотрудников. Продукция соответствует европейским стандартам СЕ, немецкому DVGW, английскому WARS, французскому ASC, международным стандартам систем менеджмента качества IS0 9001, экологической эффективности ISO 14001 и поставляется в более 100 стран мира.

Отзывы о товаре Душевая система Haiba черный (HB24818-7)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
19x27.5 см
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая система Haiba - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своей ванной комнате. Выполненная из прочной и надежной латуни, эта душевая система обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Душевая система оснащена тропическим душем. Шарнир позволяет легко регулировать угол подачи воды, обеспечивая максимальный комфорт при принятии душа. Регулируемая по высоте душевая штанга и лейка позволяют подобрать оптимальный режим душа для каждого пользователя. Haiba Group - один из крупнейших промышленных заводов Китая. На площади 150 000м2 располагается высокоточное европейское производственное оборудование и 1200 сотрудников. Продукция соответствует европейским стандартам СЕ, немецкому DVGW, английскому WARS, французскому ASC, международным стандартам систем менеджмента качества IS0 9001, экологической эффективности ISO 14001 и поставляется в более 100 стран мира.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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