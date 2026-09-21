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Зеркало косметическое FIXSEN Hotel графит D15 (FX-31021F) купить с доставкой в Москве
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Зеркало косметическое FIXSEN Hotel графит D15 (FX-31021F)

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Зеркало косметическое FIXSEN Hotel графит D15 (FX-31021F) - фото 1
Зеркало косметическое FIXSEN Hotel графит D15 (FX-31021F) - фото 2
Зеркало косметическое FIXSEN Hotel графит D15 (FX-31021F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
графит
Основной материал
нержавеющая сталь
  • Зеркало косметическое FIXSEN Hotel графит D15 (FX-31021F) - фото 1
  • Зеркало косметическое FIXSEN Hotel графит D15 (FX-31021F) - фото 2
  • Зеркало косметическое FIXSEN Hotel графит D15 (FX-31021F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686510
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
графит
Основной материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х29х4
Вес, г.
670

Описание товара Зеркало косметическое FIXSEN Hotel графит D15 (FX-31021F)

косметическое зеркало для ванной комнаты.

Отзывы о товаре Зеркало косметическое FIXSEN Hotel графит D15 (FX-31021F)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
графит
Основной материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание
косметическое зеркало для ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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