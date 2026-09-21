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Полка для полотенец BELZ (B90224) купить с доставкой в Москве
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Полка для полотенец BELZ (B90224)

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Полка для полотенец BELZ (B90224) - фото 1
Полка для полотенец BELZ (B90224) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
  • Полка для полотенец BELZ (B90224) - фото 1
  • Полка для полотенец BELZ (B90224) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686445
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Длина, м
60
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х47х27
Вес, кг.
1.46

Описание товара Полка для полотенец BELZ (B90224)

полка для полотенец belz b90224 - настенная полка из нержавеющей стали, предназначенная для хранения полотенец. изделие имеет хромированное покрытие и изготовлено в китае. гарантия на товар составляет 1 год.

Отзывы о товаре Полка для полотенец BELZ (B90224)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Длина, м
60
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание
полка для полотенец belz b90224 - настенная полка из нержавеющей стали, предназначенная для хранения полотенец. изделие имеет хромированное покрытие и изготовлено в китае. гарантия на товар составляет 1 год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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