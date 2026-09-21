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Душевая система BELZ (B24613-3) купить с доставкой в Москве
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Душевая система BELZ (B24613-3)

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Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 1
Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 2
Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 3
Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 4
Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 5
Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 6
Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
серый
Диаметр верхнего душа, мм
28 см
Диаметр ручного душа, мм
10 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 1
  • Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 2
  • Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 3
  • Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 4
  • Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 5
  • Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 6
  • Душевая система BELZ (B24613-3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686378
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Душевая система
Цвет
серый
Диаметр верхнего душа, мм
28 см
Диаметр ручного душа, мм
10 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
72х46х40
Вес, кг.
5.46

Описание товара Душевая система BELZ (B24613-3)

Душевая система BELZ B24613 - это высококачественный продукт, который сочетает в себе функциональность и стильный дизайн. Система оснащена изливом, что позволяет использовать ее не только для душа, но и для наполнения ванны. Корпус душевой системы изготовлен из латуни, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Покрытие из хрома придает изделию блеск и защищает его от царапин и пятен. Управление смесителем осуществляется при помощи рычажного механизма, что делает его использование удобным и простым. Запорный клапан, выполненный из керамического картриджа, обеспечивает плавную и точную регулировку температуры воды. Душевая система оснащена аэратором, который смешивает воду с воздухом, что делает струю воды более мягкой и приятной на ощупь. Кроме того, система оборудована антиизвестковым покрытием, которое предотвращает образование известкового налета на поверхности. Комплектация душевой системы включает в себя верхний душ, лейку, шланг и смеситель. Монтаж системы осуществляется вертикально, что позволяет сэкономить пространство в ванной комнате. Душевая система BELZ B24613 - это сочетание стиля, функциональности и качества, которое станет отличным дополнением к вашей ванной комнате.

Отзывы о товаре Душевая система BELZ (B24613-3)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Душевая система
Цвет
серый
Диаметр верхнего душа, мм
28 см
Диаметр ручного душа, мм
10 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
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Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая система BELZ B24613 - это высококачественный продукт, который сочетает в себе функциональность и стильный дизайн. Система оснащена изливом, что позволяет использовать ее не только для душа, но и для наполнения ванны. Корпус душевой системы изготовлен из латуни, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Покрытие из хрома придает изделию блеск и защищает его от царапин и пятен. Управление смесителем осуществляется при помощи рычажного механизма, что делает его использование удобным и простым. Запорный клапан, выполненный из керамического картриджа, обеспечивает плавную и точную регулировку температуры воды. Душевая система оснащена аэратором, который смешивает воду с воздухом, что делает струю воды более мягкой и приятной на ощупь. Кроме того, система оборудована антиизвестковым покрытием, которое предотвращает образование известкового налета на поверхности. Комплектация душевой системы включает в себя верхний душ, лейку, шланг и смеситель. Монтаж системы осуществляется вертикально, что позволяет сэкономить пространство в ванной комнате. Душевая система BELZ B24613 - это сочетание стиля, функциональности и качества, которое станет отличным дополнением к вашей ванной комнате.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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