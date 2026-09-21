Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ)
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
330
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686072
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
36
Страна производства
Россия
Ширина, см
52
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, переходник для подключения фильтра с питьевой водой
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
330
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
поворотный излив.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х6
Вес, кг.
2.42
Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ)
Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ) - это функциональное и надежное решение для кухни. Произведен в России, он отличается неприхотливостью в уходе и удобством использования. Идеален для различных типов моек, обеспечивая комфорт и стиль в интерьере кухни.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
36
Страна производства
Россия
Ширина, см
52
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, переходник для подключения фильтра с питьевой водой
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
330
Длина излива
245
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
поворотный излив.
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни GRANULA (7011, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ) - это функциональное и надежное решение для кухни. Произведен в России, он отличается неприхотливостью в уходе и удобством использования. Идеален для различных типов моек, обеспечивая комфорт и стиль в интерьере кухни.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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