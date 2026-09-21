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Душевая штанга Haiba сталь (HB8012) купить с доставкой в Москве
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Душевая штанга Haiba сталь (HB8012)

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Душевая штанга Haiba сталь (HB8012) - фото 1
Душевая штанга Haiba сталь (HB8012) - фото 2
Душевая штанга Haiba сталь (HB8012) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая штанга
Цвет
белый
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая штанга Haiba сталь (HB8012) - фото 1
  • Душевая штанга Haiba сталь (HB8012) - фото 2
  • Душевая штанга Haiba сталь (HB8012) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685900
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая штанга
Цвет
белый
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - нержавеющая сталь
Размеры в упаковке, см
78х41х35
Вес, г.
920

Описание товара Душевая штанга Haiba сталь (HB8012)

Душевая стойка изготовлена из качественнго материала, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. Haiba Group - один из крупнейших промышленных заводов Китая. На площади 150 000м2 располагается высокоточное европейское производственное оборудование и 1200 сотрудников. Продукция соответствует европейским стандартам СЕ, немецкому DVGW, английскому WARS, французскому ASC, международным стандартам систем менеджмента качества IS0 9001, экологической эффективности ISO 14001 и поставляется в более 100 стран мира. Вся продукция тестируется давлением в 10 атмосфер.



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Отзывы о товаре Душевая штанга Haiba сталь (HB8012)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая штанга
Цвет
белый
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - нержавеющая сталь
Описание
Душевая стойка изготовлена из качественнго материала, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. Haiba Group - один из крупнейших промышленных заводов Китая. На площади 150 000м2 располагается высокоточное европейское производственное оборудование и 1200 сотрудников. Продукция соответствует европейским стандартам СЕ, немецкому DVGW, английскому WARS, французскому ASC, международным стандартам систем менеджмента качества IS0 9001, экологической эффективности ISO 14001 и поставляется в более 100 стран мира. Вся продукция тестируется давлением в 10 атмосфер.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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