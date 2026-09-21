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Зеркало Haiba с LED подсветкой 70x50 (HB664) купить с доставкой в Москве
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Зеркало Haiba с LED подсветкой 70x50 (HB664)

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Зеркало Haiba с LED подсветкой 70x50 (HB664) - фото 1
Зеркало Haiba с LED подсветкой 70x50 (HB664) - фото 2
Зеркало Haiba с LED подсветкой 70x50 (HB664) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркало Haiba с LED подсветкой 70x50 (HB664) - фото 1
  • Зеркало Haiba с LED подсветкой 70x50 (HB664) - фото 2
  • Зеркало Haiba с LED подсветкой 70x50 (HB664) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685888
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х60х37
Вес, кг.
5.96

Описание товара Зеркало Haiba с LED подсветкой 70x50 (HB664)

зеркало haiba hb664 с led подсветкой и сенсорным выключателем, встроенными часами и индикатором температуры.

Отзывы о товаре Зеркало Haiba с LED подсветкой 70x50 (HB664)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Страна производитель
Китай
Описание
зеркало haiba hb664 с led подсветкой и сенсорным выключателем, встроенными часами и индикатором температуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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