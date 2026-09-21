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Полка стеклянная угловая Haiba хром (HB1907-2) купить с доставкой в Москве
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Полка стеклянная угловая Haiba хром (HB1907-2)

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Полка стеклянная угловая Haiba хром (HB1907-2) - фото 1
Полка стеклянная угловая Haiba хром (HB1907-2) - фото 2
Полка стеклянная угловая Haiba хром (HB1907-2) - фото 3
Полка стеклянная угловая Haiba хром (HB1907-2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
  • Полка стеклянная угловая Haiba хром (HB1907-2) - фото 1
  • Полка стеклянная угловая Haiba хром (HB1907-2) - фото 2
  • Полка стеклянная угловая Haiba хром (HB1907-2) - фото 3
  • Полка стеклянная угловая Haiba хром (HB1907-2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685693
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Габаритные размеры), см
33.5x24.8x24.8
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х23
Вес, кг.
2.24

Описание товара Полка стеклянная угловая Haiba хром (HB1907-2)

полка стеклянная угловая haiba хром, идеально подходит для ванной комнаты, стильный и лаконичный дизайн.

Отзывы о товаре Полка стеклянная угловая Haiba хром (HB1907-2)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Габаритные размеры), см
33.5x24.8x24.8
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Описание
полка стеклянная угловая haiba хром, идеально подходит для ванной комнаты, стильный и лаконичный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка стеклянная угловая Haiba хром (HB1907-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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