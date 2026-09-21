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Полка стеклянная Haiba хром (HB1707) купить с доставкой в Москве
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Полка стеклянная Haiba хром (HB1707)

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Полка стеклянная Haiba хром (HB1707) - фото 1
Полка стеклянная Haiba хром (HB1707) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
Основной материал
стекло
  • Полка стеклянная Haiba хром (HB1707) - фото 1
  • Полка стеклянная Haiba хром (HB1707) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685691
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
1.18
Длина, м
5.18
Дополнительный материал
металл
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Основной материал
стекло
Высота, см
0.4
Габариты (ВxГxШ), мм
40x118x518
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х28х16
Вес, кг.
1.34

Описание товара Полка стеклянная Haiba хром (HB1707)

стеклянная полка haiba hb1707, хром, настенная или подвесная, вес 1,34 кг.

Отзывы о товаре Полка стеклянная Haiba хром (HB1707)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
1.18
Длина, м
5.18
Дополнительный материал
металл
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Основной материал
стекло
Высота, см
0.4
Габариты (ВxГxШ), мм
40x118x518
Страна производитель
Китай
Описание
стеклянная полка haiba hb1707, хром, настенная или подвесная, вес 1,34 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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