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Полка стеклянная Haiba сталь (HB8307) купить с доставкой в Москве
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Полка стеклянная Haiba сталь (HB8307)

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Полка стеклянная Haiba сталь (HB8307) - фото 1
Полка стеклянная Haiba сталь (HB8307) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
сталь
Основной материал
сталь
  • Полка стеклянная Haiba сталь (HB8307) - фото 1
  • Полка стеклянная Haiba сталь (HB8307) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685679
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
11.8
Длина, м
50
Дополнительный материал
стекло
Габаритные размеры), см
6,7x11,8x50
Страна производства
Германия
Цвет изделия
сталь
Основной материал
сталь
Высота, см
6.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х30х16
Вес, кг.
1.44

Описание товара Полка стеклянная Haiba сталь (HB8307)

полка для ванной haiba hb8307, модерн, прямоугольная, без угловой конструкции.

Отзывы о товаре Полка стеклянная Haiba сталь (HB8307)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
11.8
Длина, м
50
Дополнительный материал
стекло
Габаритные размеры), см
6,7x11,8x50
Страна производства
Германия
Цвет изделия
сталь
Основной материал
сталь
Высота, см
6.7
Страна производитель
Китай
Описание
полка для ванной haiba hb8307, модерн, прямоугольная, без угловой конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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