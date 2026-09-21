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Полка для полотенец Haiba сталь (HB8324) купить с доставкой в Москве
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Полка для полотенец Haiba сталь (HB8324)

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Полка для полотенец Haiba сталь (HB8324) - фото 1
Полка для полотенец Haiba сталь (HB8324) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
сталь
Основной материал
сталь
  • Полка для полотенец Haiba сталь (HB8324) - фото 1
  • Полка для полотенец Haiba сталь (HB8324) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685672
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Длина, м
23
Габаритные размеры), см
62,4х16х23
Страна производства
Германия
Цвет изделия
сталь
Основной материал
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х50х26
Вес, кг.
1.52

Описание товара Полка для полотенец Haiba сталь (HB8324)

Полка для полотенец Haiba сталь (HB8324)

Отзывы о товаре Полка для полотенец Haiba сталь (HB8324)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Длина, м
23
Габаритные размеры), см
62,4х16х23
Страна производства
Германия
Цвет изделия
сталь
Основной материал
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Полка для полотенец Haiba сталь (HB8324)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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