Душевая система Haiba (HB2405)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Душевая система Haiba (HB2405)
Душевая система разработана по последним технологиям и имеет современный асимметричный дизайн. Цвет – хром. Фирменный керамический картридж обеспечивает плавность хода джойстика, качество смешивания воды и надежность запорного механизма. Haiba Group - один из крупнейших промышленных заводов Китая. На площади 150 000м2 располагается высокоточное европейское производственное оборудование и 1200 сотрудников. Продукция соответствует европейским стандартам СЕ, немецкому DVGW, английскому WARS, французскому ASC, международным стандартам систем менеджмента качества IS0 9001, экологической эффективности ISO 14001 и поставляется в более 100 стран мира.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 270 руб.3568 руб. в СплитДушевая система Savol с изливом (S-600608AW)
-
В наличииЦена 17 490 руб.4373 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000000 хром
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный
-
В наличииЦена 22 990 руб.5748 руб. в СплитДушевая система AM.PM Gem F0790000 хром
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитДушевая система AM.PM Gem F0790022 черный
-
В наличииЦена 29 490 руб. 31 770 руб.7373 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром
-
В наличииЦена 33 480 руб.8370 руб. в СплитДушевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хор...
-
В наличииЦена 33 790 руб. 36 360 руб.8448 руб. в СплитДушевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 9777400...
-
В наличииЦена 33 790 руб.8448 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520000 хром
-
В наличииЦена 35 090 руб. 37 800 руб.8773 руб. в СплитДушевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 9777403...
-
В наличииЦена 35 590 руб.8898 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520300 черный
-
В наличииЦена 36 790 руб.9198 руб. в СплитДушевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 че...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Отзывы о товаре Душевая система Haiba (HB2405)