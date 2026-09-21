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Душевая система Haiba (HB2411) купить с доставкой в Москве
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Душевая система Haiba (HB2411)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система Haiba (HB2411) - фото 1
  • Душевая система Haiba (HB2411) - фото 2
  • Душевая система Haiba (HB2411) - фото 3
  • Душевая система Haiba (HB2411) - фото 4
  • Душевая система Haiba (HB2411) - фото 5
  • Душевая система Haiba (HB2411) - фото 6
  • Душевая система Haiba (HB2411) - фото 7
  • Душевая система Haiba (HB2411) - фото 8
  • Душевая система Haiba (HB2411) - фото 9
  • Душевая система Haiba (HB2411) - фото 10
  • Душевая система Haiba (HB2411) - фото 11
  • Душевая система Haiba (HB2411) - фото 12
  • Душевая система Haiba (HB2411) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685517
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
72х54х33
Вес, кг.
3.54

Описание товара Душевая система Haiba (HB2411)

Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью износостойкостью. Привлекательный дизайн обеспечит гармоничное сочетание с предметами интерьера ванной комнаты. Haiba Group - один из крупнейших промышленных заводов Китая. На площади 150 000м2 располагается высокоточное европейское производственное оборудование и 1200 сотрудников. Продукция соответствует европейским стандартам СЕ, немецкому DVGW, английскому WARS, французскому ASC, международным стандартам систем менеджмента качества IS0 9001, экологической эффективности ISO 14001 и поставляется в более 100 стран мира.



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Отзывы о товаре Душевая система Haiba (HB2411)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
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Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью износостойкостью. Привлекательный дизайн обеспечит гармоничное сочетание с предметами интерьера ванной комнаты. Haiba Group - один из крупнейших промышленных заводов Китая. На площади 150 000м2 располагается высокоточное европейское производственное оборудование и 1200 сотрудников. Продукция соответствует европейским стандартам СЕ, немецкому DVGW, английскому WARS, французскому ASC, международным стандартам систем менеджмента качества IS0 9001, экологической эффективности ISO 14001 и поставляется в более 100 стран мира.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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