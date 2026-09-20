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Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) купить с доставкой в Москве
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Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R)

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Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 1
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 2
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 3
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 4
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 5
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 6
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 7
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 8
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 9
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 10
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 11
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 12
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 13
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 14
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 15
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 16
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
30 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 1
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 2
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 3
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 4
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 5
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 6
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 7
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 8
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 9
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 10
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 11
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 12
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 13
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 14
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 15
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 16
  • Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684959
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Характеристики

Бренд
Timo
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
30 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
гидромассаж/радио
Размеры в упаковке, м
2.18х1.2х0.8
Вес, кг.
90

Описание товара Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R)

Душевая кабина Timo Eco TE-0720 P R 120х80 примечательна своими рельефными формами, так как обладает массой преимуществ. Имея ширину 1200 мм и глубину 800 мм, это изделие впишется в комнату различной планировки. Занимаясь расстановкой мебели и оборудования в ванной, обратите внимание, что кабина правосторонняя.

Отзывы о товаре Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R)




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Характеристики
Бренд
Timo
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
30 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
гидромассаж/радио
Описание
Душевая кабина Timo Eco TE-0720 P R 120х80 примечательна своими рельефными формами, так как обладает массой преимуществ. Имея ширину 1200 мм и глубину 800 мм, это изделие впишется в комнату различной планировки. Занимаясь расстановкой мебели и оборудования в ванной, обратите внимание, что кабина правосторонняя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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