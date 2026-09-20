Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
30 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 684959
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
30 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
гидромассаж/радио
Размеры в упаковке, м
2.18х1.2х0.8
Вес, кг.
90
Описание товара Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R)
Душевая кабина Timo Eco TE-0720 P R 120х80 примечательна своими рельефными формами, так как обладает массой преимуществ. Имея ширину 1200 мм и глубину 800 мм, это изделие впишется в комнату различной планировки. Занимаясь расстановкой мебели и оборудования в ванной, обратите внимание, что кабина правосторонняя.
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
30 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
гидромассаж/радио
Душевая кабина Timo Eco TE-0720 P R 120х80 примечательна своими рельефными формами, так как обладает массой преимуществ. Имея ширину 1200 мм и глубину 800 мм, это изделие впишется в комнату различной планировки. Занимаясь расстановкой мебели и оборудования в ванной, обратите внимание, что кабина правосторонняя.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Душевая кабина Timo eco 120*80*218 (TE-0720R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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