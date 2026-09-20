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Зеркало VIANT "Мюнхен" 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED) купить с доставкой в Москве
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Зеркало VIANT "Мюнхен" 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED)

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Зеркало VIANT &quot;Мюнхен&quot; 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED) - фото 1
Зеркало VIANT &quot;Мюнхен&quot; 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED) - фото 2
Зеркало VIANT &quot;Мюнхен&quot; 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED) - фото 3
Зеркало VIANT &quot;Мюнхен&quot; 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Основной материал
стекло
  • Зеркало VIANT &quot;Мюнхен&quot; 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED) - фото 1
  • Зеркало VIANT &quot;Мюнхен&quot; 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED) - фото 2
  • Зеркало VIANT &quot;Мюнхен&quot; 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED) - фото 3
  • Зеркало VIANT &quot;Мюнхен&quot; 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684826
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
3
Подсветка в комплекте
да
Покрытие фасада
глянцевое
Габаритные размеры), см
70x70x3
Страна производства
Россия
Основной материал
стекло
Высота, см
70
Габариты (ВxГxШ), мм
700x700x30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х75х4
Вес, кг.
6.2

Описание товара Зеркало VIANT "Мюнхен" 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED)

Зеркало VIANT "Мюнхен" 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED)

Отзывы о товаре Зеркало VIANT "Мюнхен" 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
3
Подсветка в комплекте
да
Покрытие фасада
глянцевое
Габаритные размеры), см
70x70x3
Страна производства
Россия
Основной материал
стекло
Высота, см
70
Габариты (ВxГxШ), мм
700x700x30
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркало VIANT "Мюнхен" 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало VIANT "Мюнхен" 70х70 LED подсветка (VMUN70-ZLED) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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