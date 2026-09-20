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Пенал VIANT "Бостон" правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN) купить с доставкой в Москве
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Пенал VIANT "Бостон" правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN)

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Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN) - фото 1
Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN) - фото 2
Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN) - фото 3
Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN) - фото 4
Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN) - фото 5
Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
  • Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN) - фото 1
  • Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN) - фото 2
  • Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN) - фото 3
  • Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN) - фото 4
  • Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN) - фото 5
  • Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684740
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
30
Длина, м
30
Покрытие фасада
ламинация
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Высота, см
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.82х0.47х0.32
Вес, кг.
39.5

Описание товара Пенал VIANT "Бостон" правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN)

пенал viant бостон - современный напольный шкаф для ванной с дверцами и полками, изготовленный из лдсп и мдф, с ламинированным покрытием.

Отзывы о товаре Пенал VIANT "Бостон" правый/левый 300х450х1900 (VBOS450-PEN)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
30
Длина, м
30
Покрытие фасада
ламинация
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Высота, см
180
Страна производитель
Китай
Описание
пенал viant бостон - современный напольный шкаф для ванной с дверцами и полками, изготовленный из лдсп и мдф, с ламинированным покрытием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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