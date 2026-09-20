Пенал Runo правый Толедо 30 (00000001037)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 684083
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
28
Длина, м
28
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
191x28x30
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
пенал, фурнитура, ручки врезные, ножки хром, ножки пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
191
Габариты (ВxГxШ), мм
1910x280x300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.94х0.33х0.31
Вес, кг.
35.5
Описание товара Пенал Runo правый Толедо 30 (00000001037)
Пенал RUNO Толедо 30 правый 00000001037 изысканный и элегантный дизайн в оформлении ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете с оригинальной фрезеровкой и стеклянными вставками на фасадах превосходно украсит любой интерьер ванной комнаты. Изделие имеет две распашные дверцы и два выдвижных ящика на шариковых направляющих, в нижнем и верхнем отделениях по одной встроенной полке. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 4 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 490 руб.3123 руб. в СплитШкаф с полками 40см AM.PM Func M8FCH0402WG белый
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85AMOX0651WG
-
В наличииЦена 14 890 руб.3723 руб. в СплитШкаф с полками 40см AM.PM Func M8FCH04029WG белый
-
В наличииЦена 15 990 руб. 19 530 руб.3998 руб. в СплитЗеркало 65см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0653SA ...
-
В наличииЦена 16 790 руб. 18 180 руб.4198 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602WG белый
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый
-
В наличииЦена 17 790 руб. 23 400 руб.4448 руб. в СплитЗеркало 80см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0803SA ...
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белы...
-
В наличииЦена 18 490 руб.4623 руб. в СплитТумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy ...
-
В наличииЦена 18 590 руб.4648 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06022WG белый
-
В наличииЦена 18 590 руб.4648 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG
-
В наличииЦена 18 690 руб.4673 руб. в СплитЗеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damix...
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
28
Длина, м
28
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
191x28x30
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Развернуть
Комплектация
пенал, фурнитура, ручки врезные, ножки хром, ножки пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
191
Габариты (ВxГxШ), мм
1910x280x300
Страна производитель
Китай
Пенал RUNO Толедо 30 правый 00000001037 изысканный и элегантный дизайн в оформлении ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете с оригинальной фрезеровкой и стеклянными вставками на фасадах превосходно украсит любой интерьер ванной комнаты. Изделие имеет две распашные дверцы и два выдвижных ящика на шариковых направляющих, в нижнем и верхнем отделениях по одной встроенной полке. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 4 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Пенал Runo правый Толедо 30 (00000001037) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пенал Runo правый Толедо 30 (00000001037)