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Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) купить с доставкой в Москве
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Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949)

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Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 1
Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 2
Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 3
Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 4
Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 5
Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 6
Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 7
Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 8
Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 9
Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 10
Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 11
Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
  • Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 1
  • Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 2
  • Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 3
  • Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 4
  • Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 5
  • Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 6
  • Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 7
  • Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 8
  • Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 9
  • Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 10
  • Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 11
  • Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684081
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
39
Длина, м
39
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
да
Комплект
зеркало с подсветкой и полочками
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
75x39x39
Система хранения
полки
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Комплектация
зеркало, светильник, розетка с выключателем, 3 полочки, документация, упаковка
Основной материал
МДФ
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
Да
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
75
Габариты (ВxГxШ), мм
750x390x390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х42х42
Вес, кг.
13

Описание товара Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949)

Угловое навесное зеркало с козырьком и нижней полкой. Оборудовано одним врезным светодиодным светильником 220В, розеткой с выключателем. Справа две открытые полочки.

Отзывы о товаре Зеркало Runo угловое Браво 40 (00000000949)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
39
Длина, м
39
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
да
Комплект
зеркало с подсветкой и полочками
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
75x39x39
Система хранения
полки
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Развернуть
Комплектация
зеркало, светильник, розетка с выключателем, 3 полочки, документация, упаковка
Основной материал
МДФ
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
Да
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
75
Габариты (ВxГxШ), мм
750x390x390
Страна производитель
Китай
Описание
Угловое навесное зеркало с козырьком и нижней полкой. Оборудовано одним врезным светодиодным светильником 220В, розеткой с выключателем. Справа две открытые полочки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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