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Пенал Runo левый 35 (00000000127) купить с доставкой в Москве
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Пенал Runo левый 35 (00000000127)

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Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 1
Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 2
Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 3
Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 4
Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 5
Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 6
Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 7
Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 8
Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 9
Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
  • Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 1
  • Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 2
  • Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 3
  • Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 4
  • Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 5
  • Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 6
  • Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 7
  • Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 8
  • Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 9
  • Пенал Runo левый 35 (00000000127) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684068
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
31.3
Длина, м
31.3
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Ориентация
левая
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
191x31.3x35
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
пенал, ящики, ножки, фурнитура, документация, упаковка
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
191
Габариты (ВxГxШ), мм
1910x313x350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.94х0.38х0.34
Вес, кг.
35.1

Описание товара Пенал Runo левый 35 (00000000127)

Пенал RUNO 35 - функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Изделие имеет две распашные дверцы, в нижнем и верхнем отделениях по одной встроенной полке и два выдвижных ящика на шариковых направляющих. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 4 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO - красота и практичность в мелочах!

Отзывы о товаре Пенал Runo левый 35 (00000000127)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
31.3
Длина, м
31.3
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Ориентация
левая
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
191x31.3x35
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Развернуть
Комплектация
пенал, ящики, ножки, фурнитура, документация, упаковка
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
191
Габариты (ВxГxШ), мм
1910x313x350
Страна производитель
Китай
Описание
Пенал RUNO 35 - функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Изделие имеет две распашные дверцы, в нижнем и верхнем отделениях по одной встроенной полке и два выдвижных ящика на шариковых направляющих. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 4 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO - красота и практичность в мелочах!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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