Полупенал Runo угловой 30 (00000000005)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 684060
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
30.2
Длина, м
30.2
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полупенал
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
86.6x30.2x30.2
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полупенал, фурнитура, ножки хром, ножка пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
86.6
Габариты (ВxГxШ), мм
866x302x302
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х33х33
Вес, кг.
16.8
Описание товара Полупенал Runo угловой 30 (00000000005)
Полу-пенал RUNO 30 угловой 00000000005 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба имеет одну распашную дверцу и одну встроенную полку. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 1 ручка, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
30.2
Длина, м
30.2
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полупенал
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
86.6x30.2x30.2
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
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Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полупенал, фурнитура, ножки хром, ножка пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
86.6
Габариты (ВxГxШ), мм
866x302x302
Страна производитель
Китай
Полу-пенал RUNO 30 угловой 00000000005 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба имеет одну распашную дверцу и одну встроенную полку. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 1 ручка, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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