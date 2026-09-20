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Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) купить с доставкой в Москве
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Полупенал Runo угловой 30 (00000000005)

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Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 1
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Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 3
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Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 5
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 6
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 7
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 8
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 9
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 10
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 11
Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 1
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 2
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 3
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 4
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 5
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 6
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 7
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 8
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 9
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 10
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 11
  • Полупенал Runo угловой 30 (00000000005) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684060
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
30.2
Длина, м
30.2
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полупенал
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
86.6x30.2x30.2
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полупенал, фурнитура, ножки хром, ножка пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
86.6
Габариты (ВxГxШ), мм
866x302x302
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х33х33
Вес, кг.
16.8

Описание товара Полупенал Runo угловой 30 (00000000005)

Полу-пенал RUNO 30 угловой 00000000005 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба имеет одну распашную дверцу и одну встроенную полку. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 1 ручка, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!

Отзывы о товаре Полупенал Runo угловой 30 (00000000005)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
30.2
Длина, м
30.2
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полупенал
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
86.6x30.2x30.2
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Развернуть
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полупенал, фурнитура, ножки хром, ножка пластик, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
86.6
Габариты (ВxГxШ), мм
866x302x302
Страна производитель
Китай
Описание
Полу-пенал RUNO 30 угловой 00000000005 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба имеет одну распашную дверцу и одну встроенную полку. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 1 ручка, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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