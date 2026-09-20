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Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) купить с доставкой в Москве
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Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271)

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Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 1
Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 2
Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 3
Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 4
Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 5
Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 6
Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 7
Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 8
Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 9
Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 10
Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 11
Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 12
Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
зеленый
  • Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 1
  • Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 2
  • Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 3
  • Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 4
  • Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 5
  • Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 6
  • Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 7
  • Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 8
  • Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 9
  • Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 10
  • Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 11
  • Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 12
  • Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684034
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
29.4
Длина, м
29.4
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
180x29.4x35
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
зеленый
Комплектация
пенал, фурнитура, ножки, документация, упаковка
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
180
Габариты (ВxГxШ), мм
1800x294x350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.83х0.38х0.32
Вес, кг.
36

Описание товара Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271)

Шкаф пенал для ванной RUNO Римини - выполнен в стиле прованс. Тепло и уют домашнего очага, очарование старины и элегантность, а также продуманный функционал помогут украсить интерьер любой ванной комнаты. Корпус изделия выполнен из материала ДСП в белом цвете, фасад из МДФ с покрытием пленка ПВХ также в белом цвете. Шкаф для ванной римини (напольный) имеет две распашные дверцы. В каждом отделении по одной встроенной полке. Шкаф в ванную оборудован петлями со встроенным доводчиком, 2 ручками. Шкаф для ванной устанавливается на 4 ножки. Шкаф пенал для ванной Римини - это эргономичность пространства вашей ванной комнаты, удобство использования и вместительность

Отзывы о товаре Пенал Runo мята правый Римини (00-00001271)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
29.4
Длина, м
29.4
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
180x29.4x35
Система хранения
дверцы
Развернуть
Страна производства
Россия
Цвет изделия
зеленый
Комплектация
пенал, фурнитура, ножки, документация, упаковка
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
180
Габариты (ВxГxШ), мм
1800x294x350
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф пенал для ванной RUNO Римини - выполнен в стиле прованс. Тепло и уют домашнего очага, очарование старины и элегантность, а также продуманный функционал помогут украсить интерьер любой ванной комнаты. Корпус изделия выполнен из материала ДСП в белом цвете, фасад из МДФ с покрытием пленка ПВХ также в белом цвете. Шкаф для ванной римини (напольный) имеет две распашные дверцы. В каждом отделении по одной встроенной полке. Шкаф в ванную оборудован петлями со встроенным доводчиком, 2 ручками. Шкаф для ванной устанавливается на 4 ножки. Шкаф пенал для ванной Римини - это эргономичность пространства вашей ванной комнаты, удобство использования и вместительность
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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