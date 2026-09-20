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Полка Savol решетка угловая двойная (S-002723C) купить с доставкой в Москве
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Полка Savol решетка угловая двойная (S-002723C)

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Полка Savol решетка угловая двойная (S-002723C) - фото 1
Полка Savol решетка угловая двойная (S-002723C) - фото 2
Полка Savol решетка угловая двойная (S-002723C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
бронза
Основной материал
латунь
  • Полка Savol решетка угловая двойная (S-002723C) - фото 1
  • Полка Savol решетка угловая двойная (S-002723C) - фото 2
  • Полка Savol решетка угловая двойная (S-002723C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683966
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
20.4
Длина, м
20.4
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, крепления
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
38.4x20.4x20.4
Страна производства
Китай
Цвет изделия
бронза
Комплектация
полка, крепления, документация, упаковка
Основной материал
латунь
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
Да
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
38.4
Габариты (ВxГxШ), мм
384x204x204
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х21х21
Вес, кг.
1.72

Описание товара Полка Savol решетка угловая двойная (S-002723C)

Аксессуар выполнен из качественных материалов, рассчитан на длительный срок интенсивной эксплуатации в условиях поваышенной влажности

Отзывы о товаре Полка Savol решетка угловая двойная (S-002723C)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
20.4
Длина, м
20.4
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, крепления
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
38.4x20.4x20.4
Страна производства
Китай
Цвет изделия
бронза
Комплектация
полка, крепления, документация, упаковка
Основной материал
латунь
Развернуть
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
Да
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
38.4
Габариты (ВxГxШ), мм
384x204x204
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар выполнен из качественных материалов, рассчитан на длительный срок интенсивной эксплуатации в условиях поваышенной влажности
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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