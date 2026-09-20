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Душевая система Savol с изливом (S-600608A) купить с доставкой в Москве
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Душевая система Savol с изливом (S-600608A)

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Душевая система Savol с изливом (S-600608A) - фото 1
Душевая система Savol с изливом (S-600608A) - фото 2
Душевая система Savol с изливом (S-600608A) - фото 3
Душевая система Savol с изливом (S-600608A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система Savol с изливом (S-600608A) - фото 1
  • Душевая система Savol с изливом (S-600608A) - фото 2
  • Душевая система Savol с изливом (S-600608A) - фото 3
  • Душевая система Savol с изливом (S-600608A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683936
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
70х40х20
Вес, кг.
5.5

Описание товара Душевая система Savol с изливом (S-600608A)

Душевая стойка Savol S-600608A станет стильным и функциональным дополнением для вашей ванной комнаты. Выполненная из прочной латуни, она отличается высокой устойчивостью к коррозии, что гарантирует долгий срок службы. Хромированное покрытие придаёт изделию современный, элегантный вид, который идеально впишется в любой интерьер. Savol S-600608A — это надёжность, подтверждённая пятилетней гарантией, а также качество, которое соответствует строгим стандартам производства. С этой душевой стойкой каждый приём душа станет для вас ещё более комфортным и приятным.

Отзывы о товаре Душевая система Savol с изливом (S-600608A)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая стойка Savol S-600608A станет стильным и функциональным дополнением для вашей ванной комнаты. Выполненная из прочной латуни, она отличается высокой устойчивостью к коррозии, что гарантирует долгий срок службы. Хромированное покрытие придаёт изделию современный, элегантный вид, который идеально впишется в любой интерьер. Savol S-600608A — это надёжность, подтверждённая пятилетней гарантией, а также качество, которое соответствует строгим стандартам производства. С этой душевой стойкой каждый приём душа станет для вас ещё более комфортным и приятным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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