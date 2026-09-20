Top.Mail.Ru
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1120H) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1120H)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1120H) - фото 1
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1120H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопический карниз
  • Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1120H) - фото 1
  • Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1120H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683842
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Телескопический карниз
Высота, см
5
Длина, м
5
Материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.03х0.03
Вес, г.
550

Описание товара Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1120H)

Телескопический карниз Savol для ванной комнаты SK-1120H это идеальное решение для создания стильного и функционального интерьера. С его помощью вы сможете легко повесить шторы, которые не только защитят ваше пространство от посторонних взглядов, но и добавят уют и атмосферу в вашу ванную комнату.

Отзывы о товаре Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1120H)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Телескопический карниз
Высота, см
5
Длина, м
5
Материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
200
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты SK-1120H это идеальное решение для создания стильного и функционального интерьера. С его помощью вы сможете легко повесить шторы, которые не только защитят ваше пространство от посторонних взглядов, но и добавят уют и атмосферу в вашу ванную комнату.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1120H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...