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Смеситель Fmark для раковины (FS8211) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Fmark для раковины (FS8211)

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Смеситель Fmark для раковины (FS8211) - фото 1
Смеситель Fmark для раковины (FS8211) - фото 2
Смеситель Fmark для раковины (FS8211) - фото 3
Смеситель Fmark для раковины (FS8211) - фото 4
Смеситель Fmark для раковины (FS8211) - фото 5
Смеситель Fmark для раковины (FS8211) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
183
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Fmark для раковины (FS8211) - фото 1
  • Смеситель Fmark для раковины (FS8211) - фото 2
  • Смеситель Fmark для раковины (FS8211) - фото 3
  • Смеситель Fmark для раковины (FS8211) - фото 4
  • Смеситель Fmark для раковины (FS8211) - фото 5
  • Смеситель Fmark для раковины (FS8211) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683827
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
30
Длина, м
16.5
Габариты (ВxГxШ), мм
300x170x335
Габаритные размеры), см
30x17x33.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, крепление, гибкая подводка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
183
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х6
Вес, кг.
1.22

Описание товара Смеситель Fmark для раковины (FS8211)

Смеситель Fmark FS8211 предназначен для раковины и имеет современный дизайн. Он изготовлен из нержавеющей стали и оснащен керамическим картриджем. Смеситель однорычажный, что обеспечивает удобное управление. Цвет корпуса сатин, что придает ему элегантный вид. Подходит для монтажа на одно отверстие, что упрощает установку.



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Отзывы о товаре Смеситель Fmark для раковины (FS8211)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
30
Длина, м
16.5
Габариты (ВxГxШ), мм
300x170x335
Габаритные размеры), см
30x17x33.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, крепление, гибкая подводка
Развернуть
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
183
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS8211 предназначен для раковины и имеет современный дизайн. Он изготовлен из нержавеющей стали и оснащен керамическим картриджем. Смеситель однорычажный, что обеспечивает удобное управление. Цвет корпуса сатин, что придает ему элегантный вид. Подходит для монтажа на одно отверстие, что упрощает установку.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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