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Душевая система Savol (SK-H3345A) купить с доставкой в Москве
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Душевая система Savol (SK-H3345A)

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Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 1
Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 2
Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 3
Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 4
Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 5
Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 6
Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 7
Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 8
Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 9
Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 1
  • Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 2
  • Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 3
  • Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 4
  • Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 5
  • Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 6
  • Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 7
  • Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 8
  • Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 9
  • Душевая система Savol (SK-H3345A) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682666
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - латунь
Размеры в упаковке, см
90х42х12
Вес, кг.
7.7

Описание товара Душевая система Savol (SK-H3345A)

Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью износостойкостью. Привлекательный дизайн обеспечит гармоничное сочетание с предметами интерьера ванной комнаты.

Отзывы о товаре Душевая система Savol (SK-H3345A)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - латунь
Описание
Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью износостойкостью. Привлекательный дизайн обеспечит гармоничное сочетание с предметами интерьера ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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