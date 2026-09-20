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Душевая система Savol (SK-H3245A) купить с доставкой в Москве
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Душевая система Savol (SK-H3245A)

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Душевая система Savol (SK-H3245A) - фото 1
Душевая система Savol (SK-H3245A) - фото 2
Душевая система Savol (SK-H3245A) - фото 3
Душевая система Savol (SK-H3245A) - фото 4
Душевая система Savol (SK-H3245A) - фото 5
Душевая система Savol (SK-H3245A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
18.6x29.7 см
Диаметр ручного душа, мм
8x1 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система Savol (SK-H3245A) - фото 1
  • Душевая система Savol (SK-H3245A) - фото 2
  • Душевая система Savol (SK-H3245A) - фото 3
  • Душевая система Savol (SK-H3245A) - фото 4
  • Душевая система Savol (SK-H3245A) - фото 5
  • Душевая система Savol (SK-H3245A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682665
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
18.6x29.7 см
Диаметр ручного душа, мм
8x1 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 и 3/4 дюйм.
Размеры в упаковке, см
90х42х12
Вес, кг.
7.5

Описание товара Душевая система Savol (SK-H3245A)

Душевая стойка Savol SK-H3245A 23767 имеет строгий и лаконичный дизайн, в котором довольно часто оформляют интерьеры ванных комнат в квартирах и домах. Ему соответствует совершенная конструкция прибора и его отменные технико-эксплуатационные качества. Данная модель будет служить много лет без потери первоначальных свойств и эстетичного вида.



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Отзывы о товаре Душевая система Savol (SK-H3245A)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
18.6x29.7 см
Диаметр ручного душа, мм
8x1 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 и 3/4 дюйм.
Описание
Душевая стойка Savol SK-H3245A 23767 имеет строгий и лаконичный дизайн, в котором довольно часто оформляют интерьеры ванных комнат в квартирах и домах. Ему соответствует совершенная конструкция прибора и его отменные технико-эксплуатационные качества. Данная модель будет служить много лет без потери первоначальных свойств и эстетичного вида.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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