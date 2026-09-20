Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303)
Смеситель для душа MIXLINE — это сочетание современного стиля и практичности. Хромированное покрытие придаёт интерьеру свежий блеск и легко очищается от следов воды. Однорычажное управление помогает настраивать температуру и напор одним лёгким движением — удобно даже мокрыми руками. Корпус из латуни гарантирует прочность конструкции, а керамический картридж внутри смесителя — долгий срок службы без подтеканий. Монтаж настенный — классика для душевых помещений, ничего лишнего и максимум пространства. В комплекте есть не только ручной душ, но и держатель для него: всё, что надо, чтобы сразу наслаждаться освежающим душем. Два монтажных отверстия обеспечивают надёжную установку и подходят для большинства стандартных душевых систем.
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