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Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303)

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Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303) - фото 1
Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303) - фото 2
Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303) - фото 3
Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303) - фото 1
  • Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303) - фото 2
  • Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303) - фото 3
  • Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 715 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682402
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, душевой шланг, держатель лейки, смеситель, паспорт.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки — 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х11
Вес, кг.
1.67

Описание товара Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303)

Смеситель для душа MIXLINE — это сочетание современного стиля и практичности. Хромированное покрытие придаёт интерьеру свежий блеск и легко очищается от следов воды. Однорычажное управление помогает настраивать температуру и напор одним лёгким движением — удобно даже мокрыми руками. Корпус из латуни гарантирует прочность конструкции, а керамический картридж внутри смесителя — долгий срок службы без подтеканий. Монтаж настенный — классика для душевых помещений, ничего лишнего и максимум пространства. В комплекте есть не только ручной душ, но и держатель для него: всё, что надо, чтобы сразу наслаждаться освежающим душем. Два монтажных отверстия обеспечивают надёжную установку и подходят для большинства стандартных душевых систем.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа 40k MIXLINE ML06-07 (544303)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, душевой шланг, держатель лейки, смеситель, паспорт.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки — 1/2
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Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для душа MIXLINE — это сочетание современного стиля и практичности. Хромированное покрытие придаёт интерьеру свежий блеск и легко очищается от следов воды. Однорычажное управление помогает настраивать температуру и напор одним лёгким движением — удобно даже мокрыми руками. Корпус из латуни гарантирует прочность конструкции, а керамический картридж внутри смесителя — долгий срок службы без подтеканий. Монтаж настенный — классика для душевых помещений, ничего лишнего и максимум пространства. В комплекте есть не только ручной душ, но и держатель для него: всё, что надо, чтобы сразу наслаждаться освежающим душем. Два монтажных отверстия обеспечивают надёжную установку и подходят для большинства стандартных душевых систем.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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