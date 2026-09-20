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Душевая система MIXLINE ML2419 (530036) купить с доставкой в Москве
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Душевая система MIXLINE ML2419 (530036)

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Душевая система MIXLINE ML2419 (530036) - фото 1
Душевая система MIXLINE ML2419 (530036) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
100 см
  • Душевая система MIXLINE ML2419 (530036) - фото 1
  • Душевая система MIXLINE ML2419 (530036) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682190
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
100 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.44х0.2
Вес, кг.
4.14

Описание товара Душевая система MIXLINE ML2419 (530036)

Душевая система MIXLINE с высотой стойки 100 см подойдёт даже для компактных ванных комнат, не перегружая пространство. Длина душевого шланга в 150 см обеспечивает свободу движений, позволяя наслаждаться водными процедурами без ограничений. Благодаря функции «Тропический дождь» ваши утренние и вечерние душевые ритуалы превращаются в настоящий релакс. Хромированное покрытие придаёт системе стильный и современный вид. Встроенный излив у смесителя расширяет возможности использования — удобно как для быстрого набора воды, так и для ополаскивания. При весе 2,9 кг конструкция остаётся прочной и надёжной. Простота в управлении ручным душем с одним режимом понравится тем, кто ценит элегантные решения без лишних деталей.

Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE ML2419 (530036)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
100 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система MIXLINE с высотой стойки 100 см подойдёт даже для компактных ванных комнат, не перегружая пространство. Длина душевого шланга в 150 см обеспечивает свободу движений, позволяя наслаждаться водными процедурами без ограничений. Благодаря функции «Тропический дождь» ваши утренние и вечерние душевые ритуалы превращаются в настоящий релакс. Хромированное покрытие придаёт системе стильный и современный вид. Встроенный излив у смесителя расширяет возможности использования — удобно как для быстрого набора воды, так и для ополаскивания. При весе 2,9 кг конструкция остаётся прочной и надёжной. Простота в управлении ручным душем с одним режимом понравится тем, кто ценит элегантные решения без лишних деталей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система MIXLINE ML2419 (530036) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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