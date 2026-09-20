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Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) купить с доставкой в Москве
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Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672)

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Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 1
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 2
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 3
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 4
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 5
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 6
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 7
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 8
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 9
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 10
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 11
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 12
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 13
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 1
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 2
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 3
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 4
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 5
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 6
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 7
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 8
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 9
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 10
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 11
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 12
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 13
  • Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682120
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Размеры в упаковке, см
84х64х4
Вес, кг.
7.5

Описание товара Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672)

Зеркало AZARIO Мальта 550х800, LED-подсветка с диммером, сенсорный выключатель ФР-00000941. Зеркало изготовлено из стекла высшего качества M0, которое обладает влагостойкостью и минимальными оптическими искажениями. Это гарантирует долговечность и надежность изделия. Особенностью зеркала является LED-подсветка с диммером и сенсорным выключателем. Фоновая подсветка выполнена в холодном белом цвете, что создает приятную атмосферу в ванной комнате. Подсветка выдерживает до 50 тыс. часов работы в непрерывном режиме, что обеспечивает долгий срок службы. Сенсорный выключатель с функцией плавного диммирования позволяет включать и выключать подсветку короткими касаниями светящейся области, а длительное касание меняет яркость свечения. Это обеспечивает удобство и комфорт использования. Зеркало AZARIO Мальта 550х800 выполнено без рамы, что позволяет создать ощущение легкости и воздушности. Зеркало AZARIO Мальта 550х800 станет стильным и функциональным дополнением вашего интерьера, обеспечивая комфорт и уют в ванной комнате.

Отзывы о товаре Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Описание
Зеркало AZARIO Мальта 550х800, LED-подсветка с диммером, сенсорный выключатель ФР-00000941. Зеркало изготовлено из стекла высшего качества M0, которое обладает влагостойкостью и минимальными оптическими искажениями. Это гарантирует долговечность и надежность изделия. Особенностью зеркала является LED-подсветка с диммером и сенсорным выключателем. Фоновая подсветка выполнена в холодном белом цвете, что создает приятную атмосферу в ванной комнате. Подсветка выдерживает до 50 тыс. часов работы в непрерывном режиме, что обеспечивает долгий срок службы. Сенсорный выключатель с функцией плавного диммирования позволяет включать и выключать подсветку короткими касаниями светящейся области, а длительное касание меняет яркость свечения. Это обеспечивает удобство и комфорт использования. Зеркало AZARIO Мальта 550х800 выполнено без рамы, что позволяет создать ощущение легкости и воздушности. Зеркало AZARIO Мальта 550х800 станет стильным и функциональным дополнением вашего интерьера, обеспечивая комфорт и уют в ванной комнате.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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