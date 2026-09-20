Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672)
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Характеристики
Описание товара Зеркало с подсветкой MIXLINE Мальта 550*800 (533672)
Зеркало AZARIO Мальта 550х800, LED-подсветка с диммером, сенсорный выключатель ФР-00000941. Зеркало изготовлено из стекла высшего качества M0, которое обладает влагостойкостью и минимальными оптическими искажениями. Это гарантирует долговечность и надежность изделия. Особенностью зеркала является LED-подсветка с диммером и сенсорным выключателем. Фоновая подсветка выполнена в холодном белом цвете, что создает приятную атмосферу в ванной комнате. Подсветка выдерживает до 50 тыс. часов работы в непрерывном режиме, что обеспечивает долгий срок службы. Сенсорный выключатель с функцией плавного диммирования позволяет включать и выключать подсветку короткими касаниями светящейся области, а длительное касание меняет яркость свечения. Это обеспечивает удобство и комфорт использования. Зеркало AZARIO Мальта 550х800 выполнено без рамы, что позволяет создать ощущение легкости и воздушности. Зеркало AZARIO Мальта 550х800 станет стильным и функциональным дополнением вашего интерьера, обеспечивая комфорт и уют в ванной комнате.
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