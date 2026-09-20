Пуско-зарядное устройство Berkut PSL-150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681357
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пусковое устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х11х9
Вес, кг.
3.02
Описание товара Пуско-зарядное устройство Berkut PSL-150
Портативная многофункциональная зарядная электростанция BERKUT SPECIALIST PSL-150 предназначена для автономной работы электроники и других энергопотребителей, которые пригодятся в путешествиях, походах или кемпинговых условиях, а также как резервное устройство сохранения энергии в доме и гараже. Идеально совместимы с большинством электронных приборов, таких как телефоны, ноутбуки, коптеры, проектор, кофеварка, блендер, холодильник, вентилятор, микроволновая печь и многое другое.
Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Портативная многофункциональная зарядная электростанция BERKUT SPECIALIST PSL-150 предназначена для автономной работы электроники и других энергопотребителей, которые пригодятся в путешествиях, походах или кемпинговых условиях, а также как резервное устройство сохранения энергии в доме и гараже. Идеально совместимы с большинством электронных приборов, таких как телефоны, ноутбуки, коптеры, проектор, кофеварка, блендер, холодильник, вентилятор, микроволновая печь и многое другое.
Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности
Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности
Пуско-зарядное устройство Berkut PSL-150 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пуско-зарядное устройство Berkut PSL-150