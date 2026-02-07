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Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 купить с доставкой в Москве
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Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000

20 Отзывы
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Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 1
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 2
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 3
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 4
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 5
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 6
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 7
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 8
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 9
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 10
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 11
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 12
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 13
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 14
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 15
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 16
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 17
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 18
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 1
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 2
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 3
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 4
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 5
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 6
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 7
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 8
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 9
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 10
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 11
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 12
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 13
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 14
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 15
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 16
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 17
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 18
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681353
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Характеристики

Бренд
BERKUT
Тип товара
Пусковое устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х11
Вес, кг.
1.48

Описание товара Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000

Это специальное пуско-зарядное устройство литий-полимерного типа предназначено для аварийного запуска двигателя транспортного средства в случае неисправной АКБ. Устройство подходит для любых типов транспортных средств с бензиновыми двигателями до 6000 см. куб. и дизельными до 4000 см. куб. и напряжением бортовой сети 12V. Также это устройство может служить для подзарядки и работы широкого ряда мобильной техники и электроники от встроенных разъемов: USB, Type-C и специального выхода 15V.

Отзывы о товаре Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все норм. Заряд был на 75%. Упаковка целая, товар соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
нет возможности оценить в работе из-за отсутствия проводов. К сожалению провода для Беркута есть только в Вайлдберизе.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Валерий П.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, удобный. Важно - силовые провода SJC-35 покупаются отдельно!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
проверил - 35 получилось запустить Тойота Королла 1.5л. запустил легко. Без ПЗУ стартер вообще не крутил!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Не хватает описания на главной картинке. Обратите внимание на это.!
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное устройство! Опробовано в течение двух зим, купили второе в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое производителю, машину завели с первого раза.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл в хорошей упаковке, в рабочем состоянии, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично ! Попробовал , на севшем в 0 аккумуляторе 2л бензин в -15 (ни одна лампочка не загорается в салоне) . Завел с пол оборота . Однозначно должен быть с собой , особенно зимой . Это - безопасность !!!!
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
покупала сыну, сказал что хорошая вещь, уже пользовался, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Отличное пусковое зарядное устройство. Купил второе так как у меня есть для него пылесос , гайковёрт и насос для накачки шин. Второй аккумулятор не помешает. Одного немного маловато.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без проблем, свои функции выполняет на все 100 %
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все во время ,все целое ,зарядка была на 65 %,муж в восторге от подарка давно мечтал
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Роман У.

Достоинства:


Комментарий:
пока что не представилось возможности использовать его по назначению.но знаю лично,не понаслышке,вещица хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Илья З.

Достоинства:


Комментарий:
Пока заряжал только гаджеты и с этим проблем не было
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Ильдар З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро, думаю то что нужно, пользоваться ещё не приходилось
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Добротное изделие. Это видно по внешним признакам (качество сборки, вес). Практически сразу после покупки сходу оживил три различных авто на парковке в сильный мороз. Полностью соответствует ожиданиям.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2024
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отсутствует быстрая зарядка, если планируете использовать вместо классического пауэр банка, что не всегда удобно. Также нужно обратить внимание при выборе модели на пусковой ток. Я когда подбирал прочитал инструкцию, что ПЗУ запускает дизельный двигатель до 4 л и аккумулятор штатный должен быть не больше 1 100 А, а не обратил внимание на номинальный пусковой ток, у этой модели он 500 А, а этот параметр самый важный нужно его проверять, а не все остальное! У меня дизельный двигатель 2,2 л аккумулятор 800 А, только выдает он пусковой ток то же 800 А поэтому этот прибор мне не подошел нужно более мощный, планирую заменит на JSL-27000.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2023
Фальстаф Животное

Достоинства:


Комментарий:
Брал специально для зимы. Автомобиль дизельный 2,2л Из-за коротких поездок и простоя на морозе аккумулятор просаживается каждую зиму. В эту зиму первый раз такое произошло при минус 15. Заряд 9,6В на клеммах. Подключил по инструкции, подождал и завел. Мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2023
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество исполнения отличное ! Оборудование этой фирмы пользовал до этого , другие модели . Все известные мне пользователи очень довольны . Рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BERKUT
Тип товара
Пусковое устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Это специальное пуско-зарядное устройство литий-полимерного типа предназначено для аварийного запуска двигателя транспортного средства в случае неисправной АКБ. Устройство подходит для любых типов транспортных средств с бензиновыми двигателями до 6000 см. куб. и дизельными до 4000 см. куб. и напряжением бортовой сети 12V. Также это устройство может служить для подзарядки и работы широкого ряда мобильной техники и электроники от встроенных разъемов: USB, Type-C и специального выхода 15V.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все норм. Заряд был на 75%. Упаковка целая, товар соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
нет возможности оценить в работе из-за отсутствия проводов. К сожалению провода для Беркута есть только в Вайлдберизе.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Валерий П.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, удобный. Важно - силовые провода SJC-35 покупаются отдельно!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
проверил - 35 получилось запустить Тойота Королла 1.5л. запустил легко. Без ПЗУ стартер вообще не крутил!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Не хватает описания на главной картинке. Обратите внимание на это.!
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное устройство! Опробовано в течение двух зим, купили второе в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое производителю, машину завели с первого раза.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл в хорошей упаковке, в рабочем состоянии, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично ! Попробовал , на севшем в 0 аккумуляторе 2л бензин в -15 (ни одна лампочка не загорается в салоне) . Завел с пол оборота . Однозначно должен быть с собой , особенно зимой . Это - безопасность !!!!
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
покупала сыну, сказал что хорошая вещь, уже пользовался, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Отличное пусковое зарядное устройство. Купил второе так как у меня есть для него пылесос , гайковёрт и насос для накачки шин. Второй аккумулятор не помешает. Одного немного маловато.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без проблем, свои функции выполняет на все 100 %
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все во время ,все целое ,зарядка была на 65 %,муж в восторге от подарка давно мечтал
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Роман У.

Достоинства:


Комментарий:
пока что не представилось возможности использовать его по назначению.но знаю лично,не понаслышке,вещица хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Илья З.

Достоинства:


Комментарий:
Пока заряжал только гаджеты и с этим проблем не было
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Ильдар З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро, думаю то что нужно, пользоваться ещё не приходилось
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Добротное изделие. Это видно по внешним признакам (качество сборки, вес). Практически сразу после покупки сходу оживил три различных авто на парковке в сильный мороз. Полностью соответствует ожиданиям.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2024
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отсутствует быстрая зарядка, если планируете использовать вместо классического пауэр банка, что не всегда удобно. Также нужно обратить внимание при выборе модели на пусковой ток. Я когда подбирал прочитал инструкцию, что ПЗУ запускает дизельный двигатель до 4 л и аккумулятор штатный должен быть не больше 1 100 А, а не обратил внимание на номинальный пусковой ток, у этой модели он 500 А, а этот параметр самый важный нужно его проверять, а не все остальное! У меня дизельный двигатель 2,2 л аккумулятор 800 А, только выдает он пусковой ток то же 800 А поэтому этот прибор мне не подошел нужно более мощный, планирую заменит на JSL-27000.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2023
Фальстаф Животное

Достоинства:


Комментарий:
Брал специально для зимы. Автомобиль дизельный 2,2л Из-за коротких поездок и простоя на морозе аккумулятор просаживается каждую зиму. В эту зиму первый раз такое произошло при минус 15. Заряд 9,6В на клеммах. Подключил по инструкции, подождал и завел. Мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2023
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество исполнения отличное ! Оборудование этой фирмы пользовал до этого , другие модели . Все известные мне пользователи очень довольны . Рекомендую


Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-19000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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