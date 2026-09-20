Усилитель ACV DX-4.200 V3
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Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681322
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Классификация усилителя
D
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
350
Мощность на канал (4 Ом), Вт
200
Отношение сигнал/шум, дБ
91
Фильтры
ВЧ, НЧ
Пульт ДУ
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х7
Вес, кг.
2.4
Описание товара Усилитель ACV DX-4.200 V3
Четырехканальный усилитель с полностью цифровой схемотехникой и двухсторонней печатной платой, мощный и компактный. Предназначен для настоящего высококачественного воспроизведения звука с очень низкими искажениями и широким диапазоном частот. Удобное расположение акустических и разъемов питания обеспечивают простую установку и подключение без потерь. Устройство исполнено в компактном корпусе, демонстрирует стабильную работу при нагрузках 2 и 4 Ом.
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Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Классификация усилителя
D
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
350
Мощность на канал (4 Ом), Вт
200
Отношение сигнал/шум, дБ
91
Фильтры
ВЧ, НЧ
Пульт ДУ
есть
Страна производитель
Китай
Четырехканальный усилитель с полностью цифровой схемотехникой и двухсторонней печатной платой, мощный и компактный. Предназначен для настоящего высококачественного воспроизведения звука с очень низкими искажениями и широким диапазоном частот. Удобное расположение акустических и разъемов питания обеспечивают простую установку и подключение без потерь. Устройство исполнено в компактном корпусе, демонстрирует стабильную работу при нагрузках 2 и 4 Ом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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