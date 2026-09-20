Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный инвертор
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
сварка порошковой проволокой без газа (FCAW)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%22 040 руб. 37 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681081
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочный инвертор
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
сварка порошковой проволокой без газа (FCAW)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х33
Вес, кг.
15.54
Описание товара Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250
Сварочный полуавтомат, инвертор Gigant MIG-250 подойдет для профессионального выполнения сварочных операций на производстве или строительной площадке при больших объемах работ. Модель удобно переносить с собой за счет наличия эргономичной рукоятки. Информативная панель управления упрощает контроль за устройством и позволяет точно настроить рабочие параметры. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от повреждений. Откидная боковая панель открывает доступ к катушке с проволокой.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сварочный инвертор
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
сварка порошковой проволокой без газа (FCAW)
Страна производитель
Китай
Сварочный полуавтомат, инвертор Gigant MIG-250 подойдет для профессионального выполнения сварочных операций на производстве или строительной площадке при больших объемах работ. Модель удобно переносить с собой за счет наличия эргономичной рукоятки. Информативная панель управления упрощает контроль за устройством и позволяет точно настроить рабочие параметры. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от повреждений. Откидная боковая панель открывает доступ к катушке с проволокой.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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