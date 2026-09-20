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Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 купить с доставкой в Москве
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Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250

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Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 1
Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 2
Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 3
Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 4
Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 5
Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 6
Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 7
Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 8
Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 9
Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 10
Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 11
Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный инвертор
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
сварка порошковой проволокой без газа (FCAW)
  • Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 1
  • Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 2
  • Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 3
  • Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 4
  • Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 5
  • Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 6
  • Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 7
  • Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 8
  • Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 9
  • Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 10
  • Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 11
  • Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
22 040 руб.  37 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681081
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Сварочный инвертор
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
сварка порошковой проволокой без газа (FCAW)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х33
Вес, кг.
15.54

Описание товара Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250

Сварочный полуавтомат, инвертор Gigant MIG-250 подойдет для профессионального выполнения сварочных операций на производстве или строительной площадке при больших объемах работ. Модель удобно переносить с собой за счет наличия эргономичной рукоятки. Информативная панель управления упрощает контроль за устройством и позволяет точно настроить рабочие параметры. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от повреждений. Откидная боковая панель открывает доступ к катушке с проволокой.

Отзывы о товаре Сварочный полуавтомат - инвертор Gigant MIG-250




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Сварочный инвертор
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
сварка порошковой проволокой без газа (FCAW)
Страна производитель
Китай
Описание
Сварочный полуавтомат, инвертор Gigant MIG-250 подойдет для профессионального выполнения сварочных операций на производстве или строительной площадке при больших объемах работ. Модель удобно переносить с собой за счет наличия эргономичной рукоятки. Информативная панель управления упрощает контроль за устройством и позволяет точно настроить рабочие параметры. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от повреждений. Откидная боковая панель открывает доступ к катушке с проволокой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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