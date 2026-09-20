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Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный купить с доставкой в Москве
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Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный

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Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный - фото 1
Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный - фото 2
Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для душа
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный - фото 1
  • Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный - фото 2
  • Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
8 690 руб.  9 450 руб. 
Начислим 522 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681010
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный
8 690 руб. -8%
9 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель для душа
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
11х5х4
Вес, г.
340

Описание товара Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный

Держатель для верхнего душа является неотъемлемой частью душевого набора, обеспечивающей надежное крепление конструкции в необходимом положении. Прочное лаконичное изделие, легко вписывающееся в дизайн любой ванной комнаты. Сделано из экологичной латуни с пониженным содержанием свинца.

Отзывы о товаре Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель для душа
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Держатель для верхнего душа является неотъемлемой частью душевого набора, обеспечивающей надежное крепление конструкции в необходимом положении. Прочное лаконичное изделие, легко вписывающееся в дизайн любой ванной комнаты. Сделано из экологичной латуни с пониженным содержанием свинца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный - этот товар вы можете купить по цене 8690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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