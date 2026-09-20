Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Держатель для душа
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%8 690 руб. 9 450 руб.
В наличии
Код товара: 681010
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
8 690 руб. -8%
9 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель для душа
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
11х5х4
Вес, г.
340
Описание товара Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный
Держатель для верхнего душа является неотъемлемой частью душевого набора, обеспечивающей надежное крепление конструкции в необходимом положении. Прочное лаконичное изделие, легко вписывающееся в дизайн любой ванной комнаты. Сделано из экологичной латуни с пониженным содержанием свинца.
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Держатель для верхнего душа является неотъемлемой частью душевого набора, обеспечивающей надежное крепление конструкции в необходимом положении. Прочное лаконичное изделие, легко вписывающееся в дизайн любой ванной комнаты. Сделано из экологичной латуни с пониженным содержанием свинца.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Держатель для верхнего душа AM.PM F0522701 черный - этот товар вы можете купить по цене 8690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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