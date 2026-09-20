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Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром купить с доставкой в Москве
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Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром

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Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 2
Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 3
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Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 5
Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 1
  • Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 2
  • Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 3
  • Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 4
  • Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 5
  • Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
17 090 руб.  18 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680928
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.25х0.5х0.17
Вес, кг.
2.5

Описание товара Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром

Готовый комплект для ванной комнаты. Душевой комплект D0103000SS Logic: Душевые комплекты Dorff из нержавеющей стали заслуживают отдельного внимания. Очень практичные и удобные в использовании благодаря шлангам с защитой от перекручивания и функции регулировки по высоте, они к тому же выглядят стильно. Функциональный ручной душ и востребованное цветовое решение не позволят им остаться незамеченными. Смеситель для ванны и душа D3010000SS Logic: Смеситель для ванны и душа из нержавеющей стали Logic – редкое решение среди смесителей для ванной комнаты! Помимо стильного цветового решения, у смесителя увеличен угол наклона струи, благодаря чему он удобен вне зависимости от ширины бортов ванны.

Отзывы о товаре Душевой комплект Dorff Logic NEW D0103030SS хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр ручного душа, мм
9 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Готовый комплект для ванной комнаты. Душевой комплект D0103000SS Logic: Душевые комплекты Dorff из нержавеющей стали заслуживают отдельного внимания. Очень практичные и удобные в использовании благодаря шлангам с защитой от перекручивания и функции регулировки по высоте, они к тому же выглядят стильно. Функциональный ручной душ и востребованное цветовое решение не позволят им остаться незамеченными. Смеситель для ванны и душа D3010000SS Logic: Смеситель для ванны и душа из нержавеющей стали Logic – редкое решение среди смесителей для ванной комнаты! Помимо стильного цветового решения, у смесителя увеличен угол наклона струи, благодаря чему он удобен вне зависимости от ширины бортов ванны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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