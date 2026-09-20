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Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный

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Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 1
Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 2
Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 3
Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 4
Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 5
Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 6
Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 7
Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 8
Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 9
Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 10
Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 11
Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 12
Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 1
  • Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 2
  • Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 3
  • Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 4
  • Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 5
  • Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 6
  • Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 7
  • Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 8
  • Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 9
  • Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 10
  • Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 11
  • Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 12
  • Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 
Начислим 1140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680917
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный
18 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.07х0.36х0.09
Вес, кг.
4

Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный

Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Универсальность, которую вы искали: четко выверенные пропорции продуктов делают их максимально комфортными в использовании на раковинах любого размера. Эффект тропического ливня: воспользуйтесь верхним душем для максимального наслаждения водными процедурами. Безупречный внешний вид.



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Отзывы о товаре Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Универсальность, которую вы искали: четко выверенные пропорции продуктов делают их максимально комфортными в использовании на раковинах любого размера. Эффект тропического ливня: воспользуйтесь верхним душем для максимального наслаждения водными процедурами. Безупречный внешний вид.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система встраиваемая Damixa Jupiter 977000300 черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 18990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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