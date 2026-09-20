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Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром

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Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 1
Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 2
Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 3
Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 4
Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 5
Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 6
Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 7
Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 8
Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 9
Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 10
Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 11
Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 1
  • Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 2
  • Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 3
  • Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 4
  • Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 5
  • Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 6
  • Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 7
  • Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 8
  • Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 9
  • Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 10
  • Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 11
  • Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680909
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Размеры в упаковке, см
76х32х13
Вес, кг.
4.2

Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром

Душевая система Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Простая и минималистичная на первый взгляд, она чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. А полностью скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной, тропической лейкой и изливом плавным поворотом дивертора. Инновационное покрытие High Gloss гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы, надежно защищая хромовую поверхность от механических повреждений, коррозии и потери цвета.

Отзывы о товаре Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Описание
Душевая система Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Простая и минималистичная на первый взгляд, она чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. А полностью скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной, тропической лейкой и изливом плавным поворотом дивертора. Инновационное покрытие High Gloss гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы, надежно защищая хромовую поверхность от механических повреждений, коррозии и потери цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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