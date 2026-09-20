Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520300 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 590 руб.
В наличии
Код товара: 680903
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
35 590 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Размеры в упаковке, см
76х32х13
Вес, кг.
3.7
Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520300 черный
Встраиваемая душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Увеличенные душевые лейки и 3 режима ручного душа позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 35 090 руб. 37 800 руб.8773 руб. в СплитДушевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 9777403...
-
В наличииЦена 36 790 руб.9198 руб. в СплитДушевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 че...
-
В наличииЦена 38 690 руб.9673 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A400 хром
-
В наличииЦена 38 990 руб.9748 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947510300 чёрный
-
В наличииЦена 39 690 руб.9923 руб. в СплитДушевая система с термостатом Damixa Jupiter 977800000 хром
-
В наличииЦена 40 890 руб.10223 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 ...
-
В наличииЦена 41 890 руб.10473 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A1RH20 хром
-
В наличииЦена 42 090 руб.10523 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 ...
-
В наличииЦена 43 490 руб.10873 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром
-
В наличииЦена 43 890 руб.10973 руб. в СплитДушевая система AM.PM Sunny F0785C900 хром
-
В наличииЦена 44 190 руб.11048 руб. в СплитДушевая система Damixa Scandinavian Pure 936710000 хром
-
В наличииЦена 45 390 руб.11348 руб. в СплитДушевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Встраиваемая душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Увеличенные душевые лейки и 3 режима ручного душа позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520300 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 35590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520300 черный