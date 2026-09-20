Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947510000 хром
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Характеристики
Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947510000 хром
Встраиваемая душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Увеличенные душевые лейки и 3 режима ручного душа позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером. Верхний душ диаметром 225 мм, ручной душ диаметром 125 мм. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.
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