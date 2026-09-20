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Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром

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Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 1
Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 2
Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 3
Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 4
Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 5
Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 6
Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 7
Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20x31 см
Диаметр ручного душа, мм
13 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 1
  • Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 2
  • Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 3
  • Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 4
  • Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 5
  • Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 6
  • Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 7
  • Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 290 руб. 
Начислим 4578 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680899
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром
76 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20x31 см
Диаметр ручного душа, мм
13 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.16
Вес, кг.
4.5

Описание товара Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром

Чистые геометричные линии душевой системы Merkur идеально впишутся в интерьер современной ванной комнаты в скандинавском стиле. Несмотря на минималистичный дизайн, душевые системы этой серии отличаются широким функционалом и необычайной эргономичностью. Продуманные детали: корпус смесителя выполнен в виде удобной полочки из закаленного стекла, на которой можно разместить необходимые под рукой вещи.Невидимый излив совмещает в себе эстетику и удобство. Простое и интуитивное управление: регулируйте температуру воды и переключайте потоки между изливом, ручной и верхней лейкой плавным поворотом двухуровневой ручки.Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи.

Отзывы о товаре Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
20x31 см
Диаметр ручного душа, мм
13 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Чистые геометричные линии душевой системы Merkur идеально впишутся в интерьер современной ванной комнаты в скандинавском стиле. Несмотря на минималистичный дизайн, душевые системы этой серии отличаются широким функционалом и необычайной эргономичностью. Продуманные детали: корпус смесителя выполнен в виде удобной полочки из закаленного стекла, на которой можно разместить необходимые под рукой вещи.Невидимый излив совмещает в себе эстетику и удобство. Простое и интуитивное управление: регулируйте температуру воды и переключайте потоки между изливом, ручной и верхней лейкой плавным поворотом двухуровневой ручки.Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система Damixa Merkur 940730000 хром – стоимость товара 76290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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