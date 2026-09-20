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Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный

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Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 1
Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 2
Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 3
Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 4
Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 5
Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 6
Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 1
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 2
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 3
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 4
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 5
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 6
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680898
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.12
Вес, кг.
2.5

Описание товара Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный

Чистые геометричные линии душевой системы Merkur идеально впишутся в интерьер современной ванной комнаты в скандинавском стиле. Несмотря на минималистичный дизайн, душевые системы этой серии отличаются широким функционалом и необычайной эргономичностью. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми.Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи.Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой всего одним нажатием.



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Отзывы о товаре Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Описание
Чистые геометричные линии душевой системы Merkur идеально впишутся в интерьер современной ванной комнаты в скандинавском стиле. Несмотря на минималистичный дизайн, душевые системы этой серии отличаются широким функционалом и необычайной эргономичностью. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми.Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи.Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой всего одним нажатием.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Отзывы


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