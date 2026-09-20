Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром
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Характеристики
Описание товара Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром
Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной, но вместительной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона, и три режима ручного душа, выполненного в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом ручки смесителя. Простота и минимализм во всем: невидимый излив не занимает много места в пространстве и выглядит более эстетично, но при этом не уступает классическим моделям в решении бытовых вопросов.
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