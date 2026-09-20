Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный
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Характеристики
Описание товара Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936710300 черный
Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками при помощи дивертора. Уникальная разработка Damixa, керамический картридж 35 мм с технологией Quite+ значительно снижает уровень шума при использовании душевой системы, сохраняя тишину в доме.
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